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    Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin en golcü oyuncusu oldu

    Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin en golcü oyuncusu oldu

    Roma ağlarını iki kez havalandıran Cristiano Ronaldo, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan (450) futbolcu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 11:03
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 11:03
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    Juventus, Serie A'nın 2. haftasında deplasmanda Roma ile karşı karşıya geldi.

    Mücadele 2-2 sona ererken, 44 ve 69. dakikalarda siyah-beyazlı ekibin gollerini atan Cristiano Ronaldo, yine tarihe geçti.

    Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin en golcü oyuncusu oldu #1

    5 BÜYÜK LİGİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

    Portekizli yıldız, Manchester United'a transfer olduğu 2003-04 sezonundan bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atan futbolcu oldu. Ronaldo bu gollerin 130'unu kafayla attı.

    Manchester United - 84 gol
    Real Madrid - 311 gol
    Juventus - 55 gol
    Toplam: 450 gol

    Ayrıca 35 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında en çok gol atan (30) oyuncu konumunda.

    Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin en golcü oyuncusu oldu #2

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