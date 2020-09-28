- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin en golcü oyuncusu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin en golcü oyuncusu oldu
Roma ağlarını iki kez havalandıran Cristiano Ronaldo, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan (450) futbolcu oldu.
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 11:03
- Güncelleme : 28.09.2020 - 11:03
Juventus, Serie A'nın 2. haftasında deplasmanda Roma ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-2 sona ererken, 44 ve 69. dakikalarda siyah-beyazlı ekibin gollerini atan Cristiano Ronaldo, yine tarihe geçti.
5 BÜYÜK LİGİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU
Portekizli yıldız, Manchester United'a transfer olduğu 2003-04 sezonundan bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atan futbolcu oldu. Ronaldo bu gollerin 130'unu kafayla attı.
Manchester United - 84 gol
Real Madrid - 311 gol
Juventus - 55 gol
Toplam: 450 gol
Ayrıca 35 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında en çok gol atan (30) oyuncu konumunda.