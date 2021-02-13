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    Cristiano Ronaldo 500 milyon takipçiye ulaştı

    Cristiano Ronaldo 500 milyon takipçiye ulaştı

    Cristiano Ronaldo, sosyal medyadaki takipçi sayısının 500 milyona ulaşmasıyla yeni bir rekora imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 11:25
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    Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, sahalarda olduğu kadar sosyal medyadaki başarısıyla da dikkat çekiyor.

    Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarındaki takipçi sayısı 500 milyona ulaşan Portekizli yıldız, bunu başaran dünyadaki ilk insan oldu.

    INSTAGRAM'DA 261 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

    Ronaldo'nun Instagram'da 261 milyon, Facebook'ta 148 milyon ve Twitter'da 91 milyon takipçisi bulunuyor.

    Cristiano Ronaldo 500 milyon takipçiye ulaştı #1

    MESSI'NİN TWITTER'I YOK

    Twitter hesabı olmayan Lionel Messi'nin ise Instagram'da 183 milyon, Facebook'ta ise 101 milyon 872 bin takipçisi var.

    Cristiano Ronaldo 500 milyon takipçiye ulaştı #2

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