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Cristiano Ronaldo 850. golünü attı, Al Nassr kazandı Abone Olun

Cristiano Ronaldo 850. golünü attı, Al Nassr kazandı Al Nassr'ın Al Hazem'i 5-1 mağlup ettiği maçta Cristiano Ronaldo, kariyerinin 850. golünü atarak bir önemli başarı daha yakaladı.

ensonhaber.com Suudi Arabistan Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Al Hazem ile Al Nassr karşı karşıya geldi. King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Al Nassr 5-1'lik skorla kazandı. Luis Castro'nun ekibine galibiyeti getiren golleri; 33. dakikada Abdulrahman Ghareeb, 35. dakikada Abdullah Alkhaibari, 57. dakikada Otavio, 68. dakikada Cristiano Ronaldo ve 78. dakikada Sadio Mane kaydetti. Ev sahibi Al Hazm'ın golü 47. dakikada Muhammed Badamosi'den geldi. Ronaldo 850. golünü attı Maçta iki asist yapan 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, fileleri de havalandırarak kariyerinde 850. gole ulaştı. Ayrıca Cristiano Ronaldo, son 3 maçta 6 gol kaydetti. Al Nassr, 9 puana ulaştı Alınan bu galibiyetin ardından Al Nassr ligde puanını 9'a çıkardı Al Hazm ise 2 puanda kaldı. Suudi Arabistan Ligi'nin 6. haftasında Al Nassr Al Raed ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Al Hazem ise Al Tai'yi sahasında konuk edecek.

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