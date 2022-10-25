Cristiano Ronaldo, A Takımla antrenmanlara başladı

Chelsea maçı öncesi kadro dışı kalan Cristiano Ronaldo'nun A takımla idmanlara başladığı öğrenildi.

Manchester United'ın Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kalan, Erik ten Hag'ın açıklamasına göre son dakikalarda oyuna girmeyi reddeden ve maç bitmeden sahatı terk eden Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakılmıştı.

Chelsea maçında kadroda olmayan Cristiano Ronaldo, bu süre zarfında tesislerde tek başına çalıştı. Portekizli yıldız bazı antrenmanlarda genç takımın çalışmalarına dahil oldu.

Takımla çalışmaya başladı

Cristiano Ronaldo için bugün yeni bir gelişme yaşandı ve Portekizli yıldız affedildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff ile karşılaşacak olan Manchester United'da affedilen Ronaldo takımla birlikte çalışmaya katıldı.

Ten Hag ne demişti?

Kadro dışı kararının açıklanmasının ardından konuşan Erik Ten Hag; "Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'ya yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak. Cristiano Ronaldo hala önemli bir oyuncumuz. Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol bir takım sporudur." demişti.