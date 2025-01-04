Cristiano Ronaldo: Ailem ve ben Suudi Arabistan'da mutluyuz

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Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Dünyaca ünlü futbolcu, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu ve kupalar için kulübe yardımcı olmak istediğini söyledi.

"AİLEM VE BEN BURADA MUTLUYUZ"

Portekizli yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Ailem ve ben burada mutluyuz. Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel. Kişisel ve takım açısından baktığınızda hala yoldayız, hala gelişmeye devam ediyoruz.

"BU YILIN AL NASSR İÇİN İYİ GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

Al Nassr ile Asya Şampiyonlar Ligi'ni ve kupalar kazanmak istediğini söyleyen Ronaldo, şunları dedi:

Al Nassr'ın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Bu yılın Al Nassr için iyi geçeceğine inanıyorum.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

39 yaşındaki oyuncu, Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıktı.

12 milyon euro piyasa değeri bulunan Ronaldo, bu maçlarda 16 gol attı ve 3 asist yaptı.