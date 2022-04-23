Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
588.795
-1.01%
BTXN Coin
26.92
-7.80%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Cristiano Ronaldo attığı golü ölen oğluna adadı

    Geçtiğimiz günlerde yeni ikiz bebeklerinden birini kaybeden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Arsenal maçında attığı golden sonra sevinmezken eliyle gökyüzünü işaret ederek golü oğluna adadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cristiano Ronaldo attığı golü ölen oğluna adadı

    Cristiano Ronaldo ve hayat arkadaşı Georgina Rodriguez geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerinden birini kaybettiklerini açıklamıştı.

    Acı haberin ardından Ronaldo, Manchester United'ın Liverpool ile oynadığı maçta görev yapmamıştı.

    Liverpool Manchester United maçının 7. dakikasında Liverpool taraftarları alkışlarla Cristiano Ronaldo'nun acısını paylaşmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde takımla antrenmana dönen Ronaldo, ölen oğlunun ardından yeni doğan kızını da kucağına alıp bir aile fotoğrafı çektirmiş ve bunu Instagram'dan paylaşmıştı.

    Cristiano Ronaldo attığı golü ölen oğluna adadı #1

    Attığı golü kutlamayıp oğluna adadı

    Oğlunu kaybettikten sonra ilk maçına Arsenal karşısında çıkan Portekizli yıldız maçın 34. dakikasında bir gol attı.

    Gol için sevinç yaşamayan yıldız futbolcu gökyüzünü göstererek golünü kaybettiği oğluna adadı.

    O anlar kameralara yansırken tüm stadı da hüzün sardı.

    Premier Lig'de 100. gol

    Öte yandan Portekizli yıldız attığı bu golle La Liga'dan sonra Premier Lig'de de 100. gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.

    Cristiano Ronaldo attığı golü ölen oğluna adadı #2

    Cristiano Ronaldo attığı golü ölen oğluna adadı #3


    İlginizi Çekebilir

    Yozgat'ta 30 yıldır tek sofrada iftar yapılan köy
    Yaşam

    Yozgat'ta 30 yıldır tek sofrada iftar yapılan köy

    Diego Costa için sürpriz talip
    Futbol

    Diego Costa için sürpriz talip

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Görüş Bildir