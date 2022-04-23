Cristiano Ronaldo attığı golü ölen oğluna adadı

Geçtiğimiz günlerde yeni ikiz bebeklerinden birini kaybeden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Arsenal maçında attığı golden sonra sevinmezken eliyle gökyüzünü işaret ederek golü oğluna adadı.

Cristiano Ronaldo ve hayat arkadaşı Georgina Rodriguez geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerinden birini kaybettiklerini açıklamıştı.

Acı haberin ardından Ronaldo, Manchester United'ın Liverpool ile oynadığı maçta görev yapmamıştı.

Liverpool Manchester United maçının 7. dakikasında Liverpool taraftarları alkışlarla Cristiano Ronaldo'nun acısını paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde takımla antrenmana dönen Ronaldo, ölen oğlunun ardından yeni doğan kızını da kucağına alıp bir aile fotoğrafı çektirmiş ve bunu Instagram'dan paylaşmıştı.

Attığı golü kutlamayıp oğluna adadı

Oğlunu kaybettikten sonra ilk maçına Arsenal karşısında çıkan Portekizli yıldız maçın 34. dakikasında bir gol attı.

Gol için sevinç yaşamayan yıldız futbolcu gökyüzünü göstererek golünü kaybettiği oğluna adadı.

O anlar kameralara yansırken tüm stadı da hüzün sardı.

Premier Lig'de 100. gol

Öte yandan Portekizli yıldız attığı bu golle La Liga'dan sonra Premier Lig'de de 100. gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu.