Cristiano Ronaldo ayın futbolcusu seçildi

Manchester United'a geri dönen 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Cristiano Ronaldo, oynadığı her kulvarda ödül toplamaya devam ediyor. 36 yaşındaki futbolcu, Manchester United'a döner dönmez havayı değiştirdi.

Portekizli futbolcu, borsada takımının değerini 650 milyon euro daha yukarı taşıdı. Eylül ayında en iyi futbolcu seçildi.

"KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Ronaldo, çıktığı 6 maçta toplam 5 gol kaydetti. Premier Lig'de 4 maç 3 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç 2 gol. Yıldız futbolcu transfer olduğu ilk dönemde takım arkadaşlarına, "Ben kaybetmeyi sevmiyorum. Aynı inancı takım olarak birlikte hissetmeliyiz. Bu kulübü hak ettiği noktaya taşımamız gerekiyor." mesajını vermişti.