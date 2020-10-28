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- Cristiano Ronaldo: Ben iyiyim, PCR testi tamamen saçmalık
Cristiano Ronaldo: Ben iyiyim, PCR testi tamamen saçmalık
Cristiano Ronaldo, yapılan 4. testin de pozitif çıkması üzerine Instagram hesabından isyan etti.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 16:39
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ancak bir türlü testi negatife dönmeyen Cristiano Ronaldo, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Portekizli yıldız, "PCR testi (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tamamen saçmalık. Kendimi sağlıklı ve iyi hissediyorum." dedi.
BARCELONA MAÇINDA YOK
Son lig maçında forma giyemeyen 35 yaşındaki futbolcu, bu akşam oynanacak Juventus-Barcelona mücadelesinde de oynayamayacak.