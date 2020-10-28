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    Cristiano Ronaldo: Ben iyiyim, PCR testi tamamen saçmalık

    Cristiano Ronaldo, yapılan 4. testin de pozitif çıkması üzerine Instagram hesabından isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 16:39
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    Cristiano Ronaldo: Ben iyiyim, PCR testi tamamen saçmalık

    Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ancak bir türlü testi negatife dönmeyen Cristiano Ronaldo, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

    Portekizli yıldız, "PCR testi (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tamamen saçmalık. Kendimi sağlıklı ve iyi hissediyorum." dedi.

    Cristiano Ronaldo: Ben iyiyim, PCR testi tamamen saçmalık #1

    BARCELONA MAÇINDA YOK

    Son lig maçında forma giyemeyen 35 yaşındaki futbolcu, bu akşam oynanacak Juventus-Barcelona mücadelesinde de oynayamayacak.

    Cristiano Ronaldo: Ben iyiyim, PCR testi tamamen saçmalık #2

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