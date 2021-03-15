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- Cristiano Ronaldo, Cagliari'yi tek başına yıktı
Cristiano Ronaldo, Cagliari'yi tek başına yıktı
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 08:46
- Güncelleme : 15.03.2021 - 09:02
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Cagliari ile Juventus karşı karşıya geldi.
Geçtiğimiz hafta içi Porto'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İtalyan ekibinde Cristiano Ronaldo ağır eleştiri almıştı.
32 DAKİKADA HAT-TRICK
Portekizli yıldız, artık eskisi gibi olmadığını söyleyenlere attığı 3 golle cevap verdi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, Ronaldo'nun 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 25. dakikasında Ronaldo, bu kez penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.
Ronaldo, müsabakanın 32. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı, bu gollerle konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Ev sahibi Cagliari, 61. dakikada Giovanni Simeone ile farkı 2'ye indirdi: 1-3. Maçta başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Öte yandan Ronaldo'nun gol sonrası kulağını göstererek sevinmesi dikkatlerden kaçmadı.