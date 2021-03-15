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    Cristiano Ronaldo, Cagliari'yi tek başına yıktı

    Cristiano Ronaldo, Cagliari'yi tek başına yıktı

    Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 3-1 mağlup etti. İtalyan ekibinin 3 golünü de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 09:02
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    İtalya Serie A'nın 27. haftasında Cagliari ile Juventus karşı karşıya geldi.

    Geçtiğimiz hafta içi Porto'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İtalyan ekibinde Cristiano Ronaldo ağır eleştiri almıştı.

    32 DAKİKADA HAT-TRICK

    Portekizli yıldız, artık eskisi gibi olmadığını söyleyenlere attığı 3 golle cevap verdi.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, Ronaldo'nun 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 25. dakikasında Ronaldo, bu kez penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.

    Cristiano Ronaldo, Cagliari yi tek başına yıktı #1

    Ronaldo, müsabakanın 32. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı, bu gollerle konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    Cristiano Ronaldo, Cagliari yi tek başına yıktı #2

    Ev sahibi Cagliari, 61. dakikada Giovanni Simeone ile farkı 2'ye indirdi: 1-3. Maçta başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    Öte yandan Ronaldo'nun gol sonrası kulağını göstererek sevinmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Cristiano Ronaldo, Cagliari yi tek başına yıktı #3

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