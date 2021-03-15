Cristiano Ronaldo, Cagliari'yi tek başına yıktı

Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 3-1 mağlup etti. İtalyan ekibinin 3 golünü de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kaydetti.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Cagliari ile Juventus karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta içi Porto'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İtalyan ekibinde Cristiano Ronaldo ağır eleştiri almıştı.

32 DAKİKADA HAT-TRICK

Portekizli yıldız, artık eskisi gibi olmadığını söyleyenlere attığı 3 golle cevap verdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, Ronaldo'nun 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 25. dakikasında Ronaldo, bu kez penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 0-2.

Ronaldo, müsabakanın 32. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı, bu gollerle konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ev sahibi Cagliari, 61. dakikada Giovanni Simeone ile farkı 2'ye indirdi: 1-3. Maçta başka gol olmadı ve Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Öte yandan Ronaldo'nun gol sonrası kulağını göstererek sevinmesi dikkatlerden kaçmadı.