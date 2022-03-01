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    Cristiano Ronaldo, canlı yayında duş aldı

    Cristiano Ronaldo, canlı yayında duş aldı

    Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun yaptığı sauna ve duş canlı yayınını 700 bin kişi anlık izledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 11:28
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    Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın en yüksek takipçiye sahip kişisi Cristiano Ronaldo bu kez yaptığı canlı yayınla konuşuldu.

    Portekizli süper starın. sauna ve ardından duşa girdiği anları canlı olarak yayınladı. Yayını anlık 700 bine yakın kişinin izlediği görüldü.

    TOPLAMDA 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

    37 yaşına rağmen formunu koruyan Cristiano Ronaldo'nun kısa süreli yayınını toplamda 1 milyondan fazla kişinin canlı olarak izlediği tahmin ediliyor.

    Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabını 407 milyon kişi takip ediyor.

    Cristiano Ronaldo, canlı yayında duş aldı #1

    Cristiano Ronaldo, canlı yayında duş aldı #2

    Cristiano Ronaldo, canlı yayında duş aldı #3


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