Cristiano Ronaldo, depremzedelere Fas'taki otelini açtı Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Fas'ın Marakeş şehrindeki otelinin kapılarını depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

ensonhaber.com

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında yerin 8 kilometre derinliğinde 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesi olduğu belirtilmişti.

Depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiği aktarıldı.

Yardım elini uzattı

Yaşanan bu afet sonrasında ise futbol kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun depremzedelere yardım eli uzattığı öğrenildi.

38 yaşındaki yıldızın Fas'taki otelini depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

Otelini depremzedeler için açtı

İspanyol basınından Marca, Portekizli yıldızın Fas'ı vuran deprem felaketinde evsiz kalan onlarca kişiye otelini açtığını sayfalarına taşıdı.

Marakeş şehrinde lüks oteli bulunan Ronaldo'nun evsiz kalan ve evlerine giremeyen depremzedelerin kullanımı için otelinin kapılarını açtığı kaydedildi.