Cristiano Ronaldo, dünyanın en iyi futbolcusunu açıkladı

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Cristiano Ronaldo, Globe Soccer Ödülleri'nde Orta Doğu'da 2024'ün en iyi futbolcusu seçildi.

Portekizli yıldız ödül töreninde yaptığı açıklamayla ise Fransızların tepkisini çekti. Ronaldo daha önce yaptığı "Suudi Arabistan Ligi, Fransa Ligi'nden iyi" açıklamasını yineledi. Ronaldo, "Sözümün arkasındayım. Suudi Arabistan Ligi, Fransa Ligi'nden daha iyi. Fransa'da sadece PSG var. Başka takım yok." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAYACAĞIM"

Ayrıca kariyerinin sonraki dönemi hakkında konuşan Ronaldo, "Teknik direktör olmayı düşünmüyorum, hedefim bir takımı satın almak." dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti için övgü dolu sözler sarf eden Ronaldo, "Bana 'İyi teknik direktör nedir?' diye sorulduğunda 'Oyuncularını iyi idare eden kişi, iyi teknik direktördür' derim. Ancelotti bu işi en iyi yapan teknik direktör." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİSİ..."

Törende yılın en iyi oyuncusu seçilen Vinicius Junior ise Ronaldo'nun kendisi için söylediği, "Şu an dünyanın en iyi futbolcusu Vinicius." sözlerine, "Ronaldo öyle diyorsa bir bildiği vardır." yanıtını verdi.