Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 45 maçta 44 gol 12 asist... Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, yaşına rağmen oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

ensonhaber.com

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ballon d'Or ödüllü Cristiano Ronaldo, ilerlemiş yaşına rağmen durdurulamıyor.

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli futbolcu, bu sezon attığı gollerle alkış aldı.

45 maça çıkan 37 yaşındaki yıldız, 44 gol ve 12 asist yaparak yine adından söz ettirdi.

900. gole 13 gol kaldı

Portekizli süperstar, 13 gol daha atması halinde 900. golüne ulaşacak. Bu da yıldız ismin, kariyerine devam etmesi için büyük bir hırs kaynağı olmaya devam edecek.