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    Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu

    Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu

    Manchester United'ın Tottenham’ı 3-2 yendiği maçta hat-trick yapan ve kariyerinin 807'nci golünü kaydeden Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol tarihinin en çok gol atan ismi oldu.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 00:40
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    İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, sahasında Tottenham Hotspur'u ağırladı.

    Old Trafford’ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 12’nci dakikada Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçirdi. 35’inci dakikada Harry Kane penaltıdan attığı gol ile skoru 1-1’e getirdi.

    Bu golden 3 dakika sonra tekrar sahneye çıkan Ronaldo, skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

    Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu #1

    PERDEYİ RONALDO AÇTI VE KAPATTI

    72’nci dakikada Harry Maguire'nin kendi kalesine attığı golle Tottenham, skoru 2-2'ye getirdi. 81'inci dakikada Cristiano Ronaldo, Alex Telles'in asistini şık bir kafa vuruşuyla gole çevirdi hat-trick yaparak skoru 3-2’ye getirdi.

    Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu #2

    Karşılaşmada başka gol olmayınca Manchester United sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından Manchester United puanını 50’ye yükseltirken Tottenham 45 puanda kaldı.

    Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu #3

    TARİHİN EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCUSU OLDU

    Tottenham karşısında 3 gol kaydederek hat-trick yapan ve 807 kariyer golüne ulaşan Cristiano Ronaldo, FIFA’nın resmi istatistik tutmamasına rağmen 1931-1955 tarihleri arasında 805 gol attığı tahmin edilen Avusturya-Çekya asıllı Josef Bican’ı geride bırakarak profesyonel futbol tarihinde en çok gol atan futbolcu olmayı başardı.

    Brezilyalı oyuncular Pele ve Romario, kariyerleri boyunca 1000’den fazla gol atmasına rağmen bu gollerin içerisinde amatör, resmi olmayan ve hazırlık maçlarında atılan goller de yer alıyor.

    Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu #4

    BİR REKOR DA MANCHESTER UNITED’TAN

    Manchester United’ın Tottenham karşısında 3-2 galip geldiği karşılaşma ev sahibi ekip için de ayrı bir önem ifade etti. Bu galibiyet ile Premier Lig tarihinde iç sahada 400’üncü galibiyetine ulaşan Manchester United, bu istatistiğe ilk ulaşan takım olmayı başardı. Premier Lig’de iç sahada 572 maça çıkan Manchester ekibi, 400 galibiyet, 108 beraberlik ve 64 mağlubiyet aldı.

    Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu #5

    Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu #6


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