Cristiano Ronaldo, Irak deplasmanına gidemiyor

Suudi Arabistan Ligi'nde forma giyen Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından 1 milyar takipçiye ulaşan Ronaldo'nun ligde oynanan Al Ahli maçından sonra hastalandığı açıklandı.
Merih Demiral'ın ekibi Al Ahli ile 1-1 berabere biten mücadele sonrasında Ronaldo'nun rahatsızlanması endişe yaratmıştı.
IRAK'A GİDEMEYECEK
Dünyaca ünlü oyuncu için resmi açıklama ise kulüpten geldi.
Al Nassr, viral enfeksiyon tanısı konan Cristiano Ronaldo'nun Asya Şampiyonlar Ligi maçı için Irak'a gidemeyeceğini ilan etti.
Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi maçı için Irak'a gidecek olan Al Nassr kadrosunda yer alamayacak.
Cristiano Ronaldo, viral enfeksiyon nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi'nde Irak'a gidemeyecek. Al Ahli maçının ardından rahatsızlanan yıldız oyuncu, Al Nassr kadrosunda yer almayacak.
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