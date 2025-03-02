Cristiano Ronaldo, İspanya'dan kulüp satın alıyor

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2.5 sezondur kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da geçiren Cristiano Ronaldo, uzun yıllar Real Madrid ile mücadele ettiği LaLiga'ya sürpriz bir operasyonla dönüş hazırlığı içinde.

Dünyaca ünlü futbolcu, bu kez İspanya'ya futbolcu olarak değil, başkan rolünde dönmeye hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ

Foot Mercato'nun aktardığı bilgilere göre, Cristiano Ronaldo ve Valencia'nın sahibi Peter Lim, Portekizli yıldızın Mestalla ekibinin çoğunluk hissedarı olması konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

KULÜBÜN SAHİBİYLE ARKADAŞ

Cristiano Ronaldo ve İspanyol kulübünün sahibi Peter Lim, birkaç ortak şirkete sahip. Ayrıca Peter Lim, Portekizlinin imaj haklarının sahibi olmanın yanı sıra, eski Manchester United oyuncusunun çok yakın bir dostu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DESTEK ALACAK

Peter Lim, sezon sonunda hisselerinin tamamını satmak istiyor. Cristiano Ronaldo ise kulübü satın almaya kişisel olarak ilgi duyuyor.

Kariyerini noktaladıktan sonra İspanya'da yaşamak isteyen Portekizli süper yıldız, bu büyük operasyonu gerçekleştirebilmek için Suudi Arabistan kraliyet ailesine bağlı yatırım fonlarından finansal destek alacak.