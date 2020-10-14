Cristiano Ronaldo: İyiyim, güneşleniyorum

Herhangi bir semptom göstermeyen Cristiano Ronaldo, sağlık durumu hakkında takım arkadaşı Chiellini'ye bilgi verdi.

Portekiz Milli Takımı kampında bulunan Cristiano Ronaldo'nun dün akşam koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Hiçbir semptom göstermemesine rağmen test sonuçları pozitif çıkan yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Takım arkadaşı Ronaldo'yu aradığını söyleyen Juventuslu Chiellini, 35 yaşındaki futbolcuyla yaptığı konuşmayı aktardı.

"RONALDO İYİ, GÜNEŞLENİYOR"

Chiellini takım arkadaşı için; "Cristiano'yla konuştum. Durumunun iyi olduğunu ve güneşlendiğini söyledi. Herhangi bir endişemiz yok. Önümüzdeki dönemin zor olacağını biliyoruz ve iyi futbolumuzu sürdürmek zorundayız." dedi.

BARCELONA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

İtalya'daki kurallar gereği koronavirüse yakalanan bir futbolcunun 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Ancak hiçbir semptom göstermeyen ve testi negatife dönen kişiler için bu süreç 7 veya 10 güne düşebiliyor.

35 yaşındaki futbolcunun 28 Ekim'de oynanacak Barcelona-Juventus maçında oynayıp oynayamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.