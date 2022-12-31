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- Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak
Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak
- 31.12.2022 - 16:39
- Güncelleme : 31.12.2022 - 17:38
İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir adının anıldığı Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer oldu.
Ronaldo, bu transferiyle büyük bir gelirin sahibi olacak. Al Nassr kulübünün Portekizli yıldıza 2.5 sezon için 535 milyon dolar karşılığında anlaşıldığı yazıldı.
Listenin 1. sırasında Ronaldo var
Reklam anlaşmalarıyla beraber yılda 214 milyon dolar alacak Ronaldo böylece tarihe geçerek Lionel Messi'yi geride bırakacak.
Ronaldo bu transferiyle birlikte yalnızca rakibi Messi'yi geçmedi. Yıldız futbolcu, aynı zamanda en çok kazanan sporcu unvanını da eline aldı.
İlk 10 sırada 6 NBA oyuncusunun bulunduğu listenin ilk 3 sırasında Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Devin Booker yer alıyor.
En pahalı 10 sözleşmeye imza atan sporcular şunlar:
Cristiano Ronaldo
Sözleşme süresi: 2,5 yıl
Sözleşme değeri: 535 milyon dolar
Yıllık kazanç: 214 milyon dolar
Lionel Messi
Sözleşme süresi: 4 yıl
Sözleşme değeri: 674 milyon dolar
Yıllık kazanç: 168,5 milyon dolar
Devin Booker
Sözleşme süresi: 4 yıl
Sözleşme değeri: 224 milyon dolar
Yıllık kazanç: 56 milyon dolar
Karl-Anthony Towns
Sözleşme süresi: 4 yıl
Sözleşme değeri: 224 milyon dolar
Yıllık kazanç: 56 milyon dolar
Stephen Curry
Sözleşme süresi: 4 yıl
Sözleşme değeri: 215,3 milyon dolar
Yıllık kazanç: 53,8 milyon dolar
Max Verstappen
Sözleşme süresi: 5 yıl
Sözleşme değeri: 275 milyon dolar
Yıllık kazanç: 53,3 milyon dolar
Nikola Jokic
Sözleşme süresi: 5 yıl
Sözleşme değeri: 264 milyon dolar
Yıllık kazanç: 52,8 milyon dolar
Joel Embiid
Sözleşme süresi: 4 yıl
Sözleşme değeri: 210,1 milyon dolar
Yıllık kazanç: 52,5 milyon dolar
Kimi Raikkonen
Sözleşme süresi: 3 yıl
Sözleşme değeri: 153 milyon dolar
Yıllık kazanç: 51 milyon dolar
Bradley Beal
Sözleşme süresi: 5 yıl
Sözleşme değeri: 251 milyon dolar
Yıllık kazanç: 50,2 milyon dolar