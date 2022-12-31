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    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak

    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak

    Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımından 2.5 sezon için 535 milyon dolar kazanacağı öne sürülürken, bu ücret Ronaldo'yu en çok kazanan sporcu yapacak.
    • 31.12.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 17:38
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    İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir adının anıldığı Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer oldu.

    Ronaldo, bu transferiyle büyük bir gelirin sahibi olacak. Al Nassr kulübünün Portekizli yıldıza 2.5 sezon için 535 milyon dolar karşılığında anlaşıldığı yazıldı.

    Listenin 1. sırasında Ronaldo var

    Reklam anlaşmalarıyla beraber yılda 214 milyon dolar alacak Ronaldo böylece tarihe geçerek Lionel Messi'yi geride bırakacak.

    Ronaldo bu transferiyle birlikte yalnızca rakibi Messi'yi geçmedi. Yıldız futbolcu, aynı zamanda en çok kazanan sporcu unvanını da eline aldı.

    İlk 10 sırada 6 NBA oyuncusunun bulunduğu listenin ilk 3 sırasında Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Devin Booker yer alıyor.

    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak #1

    En pahalı 10 sözleşmeye imza atan sporcular şunlar:

    Cristiano Ronaldo

    Sözleşme süresi: 2,5 yıl

    Sözleşme değeri: 535 milyon dolar

    Yıllık kazanç: 214 milyon dolar

    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak #2

    Lionel Messi

    Sözleşme süresi: 4 yıl

    Sözleşme değeri: 674 milyon dolar

    Yıllık kazanç: 168,5 milyon dolar

    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak #3

    Devin Booker

    Sözleşme süresi: 4 yıl

    Sözleşme değeri: 224 milyon dolar

    Yıllık kazanç: 56 milyon dolar

    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak #4

    Karl-Anthony Towns

    Sözleşme süresi: 4 yıl

    Sözleşme değeri: 224 milyon dolar

    Yıllık kazanç: 56 milyon dolar

    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak #5

    Stephen Curry

    Sözleşme süresi: 4 yıl

    Sözleşme değeri: 215,3 milyon dolar

    Yıllık kazanç: 53,8 milyon dolar

    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak #6

    Max Verstappen

    Sözleşme süresi: 5 yıl

    Sözleşme değeri: 275 milyon dolar

    Yıllık kazanç: 53,3 milyon dolar

    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak #7

    Nikola Jokic

    Sözleşme süresi: 5 yıl

    Sözleşme değeri: 264 milyon dolar

    Yıllık kazanç: 52,8 milyon dolar

    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak #8

    Joel Embiid

    Sözleşme süresi: 4 yıl

    Sözleşme değeri: 210,1 milyon dolar

    Yıllık kazanç: 52,5 milyon dolar

    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak #9

    Kimi Raikkonen

    Sözleşme süresi: 3 yıl

    Sözleşme değeri: 153 milyon dolar

    Yıllık kazanç: 51 milyon dolar

    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak #10

    Bradley Beal

    Sözleşme süresi: 5 yıl

    Sözleşme değeri: 251 milyon dolar

    Yıllık kazanç: 50,2 milyon dolar

    Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak #11


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