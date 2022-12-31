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Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak

Cristiano Ronaldo, kazancı en yüksek sporcu olacak

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımından 2.5 sezon için 535 milyon dolar kazanacağı öne sürülürken, bu ücret Ronaldo'yu en çok kazanan sporcu yapacak.