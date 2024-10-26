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Haber Merkezi

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketlerle takdir toplamaya devam ediyor.

39 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gönülleri bir kez daha fethetti.

"ONU ARIYORUM"

Ronaldo, kendisini gördüğü için ağlayan bir taraftarı bulmak istediğini şu sözlerle açıkladı:

Onu arıyorum. Vereceğiniz herhangi bir bilgi için minnettar olurum.

Cristiano Ronaldo'nun bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

BU SEZON 11 MAÇTA 9 GOL ATTI

15 milyon euro piyasa değerine sahip olan Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla 11 kez sahaya çıktı.

Yıldız isim, bu maçlarda 9 gol ve 3 asistle mücadele etmeyi başardı.