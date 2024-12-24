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Haber Merkezi

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda YouTube'da içerik üretmeye başlayacağını duyurmuştu.

Burada videolar çekmeye başlayan yıldız isim, sosyal medya ünlüsü MrBeast ile bir araya geldi.

RONALDO, KAHKAHALARA BOĞULDU

Kendi kanalında MrBeast'in de yer aldığı "Ronaldo'yu durdurmak için kaç kaleci gerekir?" başlıklı videoda Portekizli yıldız, ezeli rakibi Lionel Messi'ye takılmadan geçemedi.

39 yaşındaki isim, Messi'nin kendisinden daha iyi olduğunu ifade eden kişiye "Kim Messi'nin benden daha iyi olduğunu söyledi?" dedi. Ardından ise kahkahalara boğuldu.

Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.