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Cristiano Ronaldo, Lionel Messi tezahüratlarına tepki gösterdi

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi tezahüratlarına tepki gösterdi Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Hilal ile Al Nassr arasında oynanan maçta Al Hilal taraftarları "Messi" diye tezahürat yapınca, Ronaldo da tepki niteliğinde başparmağını kaldırdı.