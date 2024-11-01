Haber Merkezi
Suudi Arabistan Pro Lig’de Al Nassr, sahasında Al Hilal'i ağırladı.
Çekişmeli geçen maçta C.Ronaldolu Al Nassr, henüz 1. dakikada Talisca ile golü buldu.
Al Hilal ise beraberlik golünü Milinkovic Savic ile 77. dakikada kaydetti.
TARAFTARLARDAN "MESSİ" TEZAHÜRATLARI
Maçta yaşanan en ilginç an ise Al Hilal taraftarlarının tribünlerden C. Ronaldo'ya karşı "Messi" tezahüratları yapmaları oldu.
C.Ronaldo ise bu tezahüratlara baş parmağını kaldırarak tepki verdi.
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