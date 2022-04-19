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    Cristiano Ronaldo, Liverpool maçında oynamayacak

    Manchester United, yeni doğan çocuğunu kaybeden Cristiano Ronaldo'nun Liverpool maçında forma giymeyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 14:07
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    Cristiano Ronaldo, Liverpool maçında oynamayacak

    Manchester United Kulübü, yeni doğan çocuğunu trajik bir şekilde kaybeden Cristiano Ronaldo'nun, Liverpool maçında forma giymeyeceğini duyurdu.

    Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Aile, her şeyden önemlidir ve Cristiano bu zor zamanlarda sevdiklerinin yanında olacak. Bu sebeple Salı akşamı oynanacak Liverpool maçında kendisi yer almayacak." ifadeleri kullanıldı.

    Ronaldo'ya destek alkışı

    Anfield'da oynanacak maçta Liverpool taraftarlarının Cristiano Ronaldo'ya destek olmak amaçlı 7. dakikada hep birlikte alkış yapacağı belirtildi.

    Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, önceki gün yaptıkları açıklamada doğumunu bekledikleri ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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    Cristiano Ronaldo, Liverpool maçında oynamayacak #1


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