Takım otobüsüne bindiği sırada minik bir taraftar Cristiano Ronaldo'nun yanına gitmek istedi bu isteği gören Portekizli oyuncu, ManU taraftarı çocuka sarıldı.

İngiltere Premier Lig kraliçe Elizabeth'in vefat etmesi üzerine geçtiğimiz hafta ertelenmişti. Lig kaldığı yerden bu hafta devam ediyor.

Manchester United'ın maçı bu hafta da ertelendi

Manchester United ertelenen hafta deplasmanda Crystal Palace ile oynayacaktı. Bu hafta da Old Trafford'da Leeds United'ı konuk edecek olan Manchester United, kraliçe Elizabeth'e olan yasın devam etmesi üzerine üst üste 2 hafta Premier Lig'i boş geçti.

Taraftarlar takıma sevgi gösterilerinde bulundu

Manchester United oyuncuları Sheriff maçı öncesi takım otobüsüne bindiği sırada taraftarlar futbolculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Cristiano Ronaldo minik taraftarı sevindirdi

Bu sırada minik bir taraftar Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yanına gitmek istedi ancak güvenlik görevlilere buna engel oldu.

ManU taraftarı olan minik futbolseverin isteğini kırmayan Ronaldo çocuğu yanına çağırıp ona sarılarak formasını imzaladı. Bu hareketin ardından minik futbolseverin sevinci gözlerden kaçmadı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından video viral oldu.

Cristiano Ronaldo, minik taraftarın isteğini kırmadı İZLE