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- Cristiano Ronaldo, minik taraftarın isteğini kırmadı
Cristiano Ronaldo, minik taraftarın isteğini kırmadı
- 18.09.2022 - 16:40
- Güncelleme : 18.09.2022 - 17:10
İngiltere Premier Lig kraliçe Elizabeth'in vefat etmesi üzerine geçtiğimiz hafta ertelenmişti. Lig kaldığı yerden bu hafta devam ediyor.
Manchester United'ın maçı bu hafta da ertelendi
Manchester United ertelenen hafta deplasmanda Crystal Palace ile oynayacaktı. Bu hafta da Old Trafford'da Leeds United'ı konuk edecek olan Manchester United, kraliçe Elizabeth'e olan yasın devam etmesi üzerine üst üste 2 hafta Premier Lig'i boş geçti.
Taraftarlar takıma sevgi gösterilerinde bulundu
Manchester United oyuncuları Sheriff maçı öncesi takım otobüsüne bindiği sırada taraftarlar futbolculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu.
Cristiano Ronaldo minik taraftarı sevindirdi
Bu sırada minik bir taraftar Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yanına gitmek istedi ancak güvenlik görevlilere buna engel oldu.
ManU taraftarı olan minik futbolseverin isteğini kırmayan Ronaldo çocuğu yanına çağırıp ona sarılarak formasını imzaladı. Bu hareketin ardından minik futbolseverin sevinci gözlerden kaçmadı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından video viral oldu.