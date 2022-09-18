Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
368.121
-0.29%
BTXN Coin
7.60
-9.95%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C
    Cristiano Ronaldo, minik taraftarın isteğini kırmadı

    Cristiano Ronaldo, minik taraftarın isteğini kırmadı

    Takım otobüsüne bindiği sırada minik bir taraftar Cristiano Ronaldo'nun yanına gitmek istedi bu isteği gören Portekizli oyuncu, ManU taraftarı çocuka sarıldı.
    • 18.09.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere Premier Lig kraliçe Elizabeth'in vefat etmesi üzerine geçtiğimiz hafta ertelenmişti. Lig kaldığı yerden bu hafta devam ediyor.

    Manchester United'ın maçı bu hafta da ertelendi

    Manchester United ertelenen hafta deplasmanda Crystal Palace ile oynayacaktı. Bu hafta da Old Trafford'da Leeds United'ı konuk edecek olan Manchester United, kraliçe Elizabeth'e olan yasın devam etmesi üzerine üst üste 2 hafta Premier Lig'i boş geçti.

    Taraftarlar takıma sevgi gösterilerinde bulundu

    Manchester United oyuncuları Sheriff maçı öncesi takım otobüsüne bindiği sırada taraftarlar futbolculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

    Cristiano Ronaldo minik taraftarı sevindirdi

    Bu sırada minik bir taraftar Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yanına gitmek istedi ancak güvenlik görevlilere buna engel oldu.

    ManU taraftarı olan minik futbolseverin isteğini kırmayan Ronaldo çocuğu yanına çağırıp ona sarılarak formasını imzaladı. Bu hareketin ardından minik futbolseverin sevinci gözlerden kaçmadı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından video viral oldu.

    Cristiano Ronaldo, minik taraftarın isteğini kırmadı #1

    Cristiano Ronaldo, minik taraftarın isteğini kırmadı #2

    Cristiano Ronaldo, minik taraftarın isteğini kırmadı İZLE


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan aile pozu
    Magazin

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'ndan aile pozu

    Özbekistan'dan ABD'ye yoğun diplomasi trafiği
    Dünya

    Özbekistan'dan ABD'ye yoğun diplomasi trafiği

    Görüş Bildir