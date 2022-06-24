Cristiano Ronaldo NFT dünyasına katıldı

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, Coin ve NFT dünyasına girdi.

Ticaret hacimlerine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance açıklamasında, takas edilemez tokenların (NFT) tanıtımı için Cristiano Ronaldo ile bir ortaklık imzaladığını duyurdu.

Uzun süreli bir anlaşmanın bir parçası olarak Portekizli yıldız, şirketin platformunda satış için bir dizi NFT koleksiyonu oluşturacak. Kripto para borsası, ilk koleksiyonun bu yıl piyasaya sürüleceği ifade edildi.

Popülaritesi devamlı artıyor

Riskli varlıklara yönelik yatırımcı duyarlılığının artması, Bitcoin de dahil olmak üzere kripto para birimlerinde bir düşüşe yol açtı. Geçen yıl popülaritesi devamlı artan yatırım piyasasında ilgi NFT'lere de sıçradı.

Kripto şirketleri, ana akım olmak için spor ortaklıklarına yönelmeye devam ediyor. Geçen yıl Crypto.com, Los Angeles'taki Staples Center'ın adını Crypto.com Arena olarak değiştirmek için 700 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Kripto borsası FTX Trading Ltd ise hisselerinden NFL efsanesi Tom Brady'ye satış yaptı.