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Cristiano Ronaldo penaltıdan 2 gol attı Abone Olun

Cristiano Ronaldo penaltıdan 2 gol attı Suudi Arabistan Pro Lig'in 4. haftasında Al-Nassr konuk ettiği Al-Shabab'ı 4-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo 2 gol, 1 asistle maçın yıldızı oldu.

ensonhaber.com Suudi Arabistan Pro Lig'in 4. haftasında Al-Nassr sahasında Al-Shabab'ı ağırladı. Rakibini 4-0'la geçen Al-Nassr, ligdeki son 2 maçından 6 puan çıkardı. Lige kötü bir başlangıç yapan Al-Nassr, ilk 2 haftadaki maçlarını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta deplasmanda El-Fetih'i 5-0 mağlup eden Al-Nassr, Al-Shabab'ı da farklı geçerek puanını 6'ya yükseltti. 2 gol ve 1 asist Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 38'de penaltıdan Cristiano Ronaldo, 40'ta Sadio Mane ve 80'de Sultan el-Ganam kaydetti. Sezona iyi başladı Cristiano Ronaldo, Mane'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu. Portekizli yıldız ligde bu sezon çıktığı 3 maçta 5 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı. Al-Nassr ligde gelecek hafta Al Hazem deplasmanına çıkacak.

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