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EURO 2024 Elemeleri'nde Portekiz, sahasında Slovakya'yı ağırladı.
Karşılaşma Portekiz'in 3-2'lik galibiyetiyle son buldu.
Maçta 29. dakikada Portekiz'in penaltı kazandığı anda ise dikkat çeken bir olay yaşandı.
Penaltıyı atmak üzere topun başına Cristiano Ronaldo geldi.
'Bismillah' deyip penaltı kullandı
38 yaşındaki futbolcunun penaltı öncesi "Bismillah, Bismillah" dediği kameraya yansıdı.
Ronaldo, penaltıyı gole çevirirken, yıldız futbolcunun kameraya yansıyan görüntüsü çok sayıda paylaşım aldı.
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