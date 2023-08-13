Cristiano Ronaldo, sosyal medya tarihine geçti Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Instagram'da 600 milyon takipçiyi geçen ilk kişi oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından sürpriz bir karar alarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan ve Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, futbolseverleri şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz gün yapılan Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hilal'i 2-1 mağlup eden Al Nassr kupanı sahibi oldu. Bu mücadelede 2 gol atarak yıldızlaşan Cristiano Ronaldo ise Arabistan kariyerinde ilk kez kupa sevinci yaşadı.

600 milyonu geçen ilk isim

Futbolda göstermiş olduğu başarılarla adından söz ettiren ve kariyerinde 35 kupa kazanan Cristiano Ronaldo saha dışında da rekorları kırmaya devam ediyor.

38 yaşındaki yıldız futbolcu sosyal medya hesabında 600 milyon takipçi sayısını geçen ilk isim olmayı başardı.

Kırılması zor bu rekorun ardından ise gözler sık sık Ronaldo ile karşılaştırılan Lionel Messi'ye çevrildi. Arjantinli yıldızın Instagram hesabında ise 482 milyon takipçi bulunuyor.