Cristiano Ronaldo süre alamayınca sahayı terk etti

Manchester United'ın Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada süre alamayan Cristiano Ronaldo'nun hareketi gündem oldu. Portekizli yıldız maç bitmeden stadı terk ederek Ten Hag'a tepkisini gösterdi.

Manchester United'ta Ronaldo-Ten Hag gerilimi bitmek bilmiyor. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de Tottenham'ı Old Trafford'da ağırladı. Bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Manchester United, rakibini Fred ve Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 mağlup etti

Kırmızı Şeytanlar'ın Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, Cristiano Ronaldo'nun tepkisi damga vurdu.

Manchester United Menajeri Erik Ten Hag, Ronaldo'nun çok konuşulacak tepkisine maç sonu röportajında çarpıcı bir yanıt verdi.

Yedek kulübesine hapsetti

Manchester United'ın 2022-2023 sezonuna Cristiano Ronaldo-Erik Ten Hag gerilimi damga vurdu. Hollanda menajerin göreve gelmesinin ardından ikili arasında inanılmaz gergin anlar yaşandı.

Cristiano Ronaldo'nun kişisel sebepler nedeniyle sezon öncesi antrenman programına dahil olmamasıyla başlayan süreç, Ten Hag'ın Ronaldo'yu yedek kulübesine hapsetmesiyle zirve yaptı.

Newcastle maçında hayal kırıklığı

Ronaldo, Manchester United'ın Newcastle United ile 0-0 berabere kaldığı maçta yerini Marcus Rashford'a bıraktığında hayal kırıklığını gizleyememişti. Yıldız forvet, Old Trafford'da sahadan çıkarken başını sallarken görüldü.

Ronaldo, kulübü için ağustos ayından bu yana ilk kez Premier Lig'de ilk 11'de başlamıştı ve bu yüzden, iyi bir performans sergilemeyi umuyordu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Ocak ayında gitmeyi düşünüyor

İngiliz basını, Cristiano Ronaldo'nun, ocak ayında ayrılığa sıcak baktığını ve menajerine kulüp bulması için yetki verdiğini iddia etti. Manchester United Menajeri Erikt Ten Hag'ın, kulüp yöneticileriyle bu konuyu görüştüğünü ve ayrılığa onay verdiği aktarıldı.

Cristiano Ronaldo'nun, Manchester United ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Portekizli dünya starının öncelikli hedefinin, kontratının sonuna kadar Manchester United forması giymek olduğu fakat ocak ayında gelecek tekliflere göre görüşünün değişebileceği iddia edildi.