Cristiano Ronaldo: Suudi Ligi, bir sene içinde Süper Lig'i geçer Hazırlık maçında Celta Vigo'ya 5-0 yenilen Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, Türkiye Ligi sözleri dikkat çekti. Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye Ligi'ni geçeceğini iddia etti.

Manchester United sonrası sürpriz bir şekilde Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi övgülerine devam ediyor.

Hazırlık maçında Celta Vigo'dan 5 yiyen Al-Nassr'da, Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi sözleri tartışma yarattı.

"Süper Lig'i yakında geçer"

Farklı mağlubiyetin ardından konuşan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni bir kez daha övdü.

Sözlerinin devamında iddiasını büyüten Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini dile getirdi.

Cristiano Ronaldo'nun bu sözleri tartışma yaratırken, konu sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Suudi Ligi, MLS'ten daha iyi

Suudi Ligi'nin MLS'ten daha iyi olduğunu belirterek Lionel Messi'ye de dokundurma yapan Cristiano Ronaldo, hiçbir Avrupa kulübüne dönmeyeceğini dile getirdi.

Al-Nassr'a gelerek Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu açtığını belirten Portekizli yıldız, "Şimdi tüm futbolcular buraya geliyor" ifadelerini kullandı.