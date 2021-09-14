Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarına puding yedirmedi

Portekizli yıldız, beslenme konusunda Manchester Unitedlı oyunculara örnek oluyor.

Cristiano Ronaldo'nun sağlıklı yaşam tarzının diğer oyuncuların daha sağlıklı beslenmeleri için teşvik edici olduğunu iddia eden Lee Grant, Portekizlinin Manchester United'daki takım arkadaşları üzerinde şimdiden bir etkisi olduğunu söylüyor.

Juventus'tan OId Trafford'a transferinin ardından Ronaldo, cumartesi günü United'ın Premier Lig'de Newcastle'a karşı aldığı 4-1'lik galibiyette iki gol atarak kaldığı yerden devam etti.

KİMSE PUDİNG YİYEMEDİ

Yedek kaleci Grant, Ronaldo'nun United için olumlu etkisinin maç öncesi yemeğe kadar uzandığını açıkladı. Yıldız oyuncu sayesinde takım arkadaşlarının hiçbiri maç öncesinde puding yemedi.

Ronaldo'nun beslenme alışkanlığının aile ortamında da etkili olduğu biliniyor.