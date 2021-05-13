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Cristiano Ronaldo tarihe geçti
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla 100. golüne imza attı.
- Haber Merkezi
- 13.05.2021 - 09:35
Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 45. dakikada takımını 2 farklı öne taşıyan golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Ronaldo'nun Juve formasıyla 100. sayısı oldu.
3 FARKLI TAKIMDA 100 GOLÜ AŞTI
Cristiano Ronaldo, 3 farklı takımla 100 gol barajını aşan oyuncu olarak tarihe geçti. Portekizli yıldız, Real Madrid'de 450, Manchester United'da 118 gole imzasını atmıştı.
Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı formasıyla da 103 golü bulunuyor.