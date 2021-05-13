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    Cristiano Ronaldo tarihe geçti

    Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla 100. golüne imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 09:35
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    Cristiano Ronaldo tarihe geçti

    Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya geldi.

    Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 45. dakikada takımını 2 farklı öne taşıyan golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda Ronaldo'nun Juve formasıyla 100. sayısı oldu.

    Cristiano Ronaldo tarihe geçti #1

    3 FARKLI TAKIMDA 100 GOLÜ AŞTI

    Cristiano Ronaldo, 3 farklı takımla 100 gol barajını aşan oyuncu olarak tarihe geçti. Portekizli yıldız, Real Madrid'de 450, Manchester United'da 118 gole imzasını atmıştı.

    Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı formasıyla da 103 golü bulunuyor.

    Cristiano Ronaldo tarihe geçti #2

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