Cristiano Ronaldo ve Napoli pazarlığı son aşamada

Avrupa'da transferin bitmesine sayılı günler kala Napoli'nin Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak için yıldız futbolcunun kararını beklediği belirtildi.

Manchester United'ın ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'ya talip olan tek takım konumunda olan Napoli'nin Portekizli süperstarın kararını beklediği öğrenildi.



Menajer Jorge Mendes'in daha önce Chelsea, Bayern Münih ve Atletico Madrid'e önerdiği ve yüksek maaşı nedeniyle kabul ettiremediği Cristiano Ronaldo'nun Napoli'yle görüşme halinde olduğu biliniyor.

Transfer döneminin sonlarına hazırlanılan şu günlerde Napoli'nin Manchester United'la bonservis pazarlığı yaptığı ancak kiralık anlaşmasının da masada olduğu aktarıldı. Jorge Mendes'in ise Napoli ile ikinci kez görüşme yaptığı ve transferin son gününe kadar kesin kararın verileceği kaydedildi.





Napoli'den Osimhen'e karşılık Ronaldo kozu

İtalyan medyası, Napoli'nin Manchester United tarafından istenen Victor Osimhen'e karşılık Cristiano Ronaldo kozunu kullanmak istediğini açıkladı.



Napoli'nin Osimhen transferi için Manchester United'dan 100 milyon euro bonservise ek olarak Cristiano Ronaldo'nun kiralık anlaşmayla alınması ve maaşının yüzde 70'lik kısmının ise United tarafından karşılanmasını istediği iddia edildi.

Futbol tarihine adını yazdırdı

Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo 2003'te Sporting'den Manchester United'a 19 milyon euroya, 2009'da Real Madrid'e 94 milyon euroya, 2018'de Juventus'a 117 milyon euroya ve 2021'de yeniden Manchester United'a 15 milyon euroya transfer olmuştu.

Sezona iyi başlayamadı

Kendi isteğiyle sezon başı kampının sonuna katılan Cristiano Ronaldo, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 3 maçta 131 dakika süre aldı ve gol asist katkısnda bulunamadı.



