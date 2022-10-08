Cristiano Ronaldo yine 700'ü göremedi

Kulüp kariyerinde şu ana kadar 699 golü bulunan Portekizli süperstar ağları sarsamayınca 700'ü göremedi.

Manchester United'daki geleceği henüz netlik kazanmayan Cristiano Ronaldo, takımının önceki gün Avrupa Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi Omonia Nicosia'yı zor da olsa 3-2 mağlup ettiği mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

İyi oynayan ve Rashford'un ikinci golünde asisti yapan Ronaldo, önemli fırsatlardan da yararlanamadı.

699'da kaldı

Kulüp kariyerinde şu ana kadar 699 golü bulunan Portekizli süperstar, henüz 700'ü göremedi.

Bu sezon United adına 9 maça çıkan 37 yaşındaki forvet, tek golünü Kupa 2'de 2-0 (d) kazanılan FC Sheriff karşısında penaltıdan ağlara yolladı.

Premier Lig'de süre bulduğu 6 maçın sadece 1'inde 11'de başlayan Ronaldo'nun, henüz Ada topraklarında ne golü ne de asisti var.