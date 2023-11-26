Suudi Arabistan Pro Ligi 14. hafta maçında Al Nassr ile Al Akhdoud karşı karşıya gelmişti.
Al Awal Park at King Saud University Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Al Nassr 3-0'lık skorla kazanmıştı.
Ronaldo iki golle yıldızlaştı
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Sami Al Naji, 77 ve 80. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.
Cristiano Ronaldo bu gollerle birlikte Al Nassr formasıyla bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı.
Zıplayarak topu karşıladı
Karşılaşmanın ikinci yarısında ortaya ilginç bir görüntü çıktı. 38 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, rakibiyle girdiği hav mücadelesinde adeta uçtu.
Yerden yaklaşık olarak 1 metre zıplayan yıldız oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.
Portekizli oyuncu geçmiş dönemde de sıçrama yeteneğiyle çok kez konuşulmuştu.
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