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Cristiano Ronaldo yine büyüledi! Al Akhdoud maçında adeta uçtu

Cristiano Ronaldo yine büyüledi! Al Akhdoud maçında adeta uçtu Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo takımının Al Akhdoud'u 3-0 mağlup ettiği maça damga vurdu. Karşılaşmada iki gol atan yıldız isim, maçın ikinci yarısında yükseğe sıçrayarak top karşıladı.