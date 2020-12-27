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    Cristiano Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi

    Cristiano Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi

    İtalya'nın Juventus kulübünde oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.
    • AA
    • 27.12.2020 - 22:30
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    Aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin de olduğu 23 kişilik jüri ile dünya çapında taraftar oylarıyla belirlenen 2020 Küresel Futbol Ödülleri, Dubai'de gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

    Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı.

    Cristiano Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi #1

    YÜZYILIN TAKIMI REAL MADRİD

    Organizasyonda, İspanya'nın Real Madrid kulübü, "yüzyılın takımı", Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola "yüzyılın teknik direktörü" ödülüne layık görüldü.

    Cristiano Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi #2

    YILIN FUTBOLCUSU LEWANDOWSKİ

    "Yılın takımı" ödülü Bayern Münih'e verilirken, Alman ekibinin golcüsü Robert Lewandowski "yılın futbolcusu", antrenörü Hans-Dieter Flick ise "yılın teknik direktörü" seçildi.

    Cristiano Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi #3

    CASİLLAS VE PİQUE'YE KARİYER ÖDÜLÜ

    Törende, eski İspanyol kaleci Iker Casillas ve Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye "kariyer ödülü" takdim edildi.

    Cristiano Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi #4

    Cristiano Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi #5

    Cristiano Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi #6

    Cristiano Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi #7

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