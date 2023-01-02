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Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr taraftarına mesaj
Al Nassr'a transfer olmak için Suudi Arabistan'a giden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, uçakta taraftarlara mesaj yolladı.
- 02.01.2023 - 20:57
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olarak tarihin en pahalı futbolcusu unvanını eline alan 37 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Bu imza töreni Riyad'ta yer alan Mrsool Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.
"Yakında görüşmek üzere Al Nassr taraftarları"
İmza töreni için Suudi Arabistan'a uçan yıldız isim uçakta yeni takımının taraftarına mesaj yolladı.
Kulüp tarafından uçakta çektiği videosu paylaşılan Cristiano Ronaldo, "Yakında görüşmek üzere Al Nassr taraftarları" ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr taraftarına mesaj İZLE
Maç kadrosunda yer alabilir
Sağlık kontrollerinden geçecek olan Ronaldo'nun Al Nassr'ın perşembe günü oynayacağı Al Tae'e maçının kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.