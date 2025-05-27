Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken paylaşım: Kupasız veda ediyor

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Suudi Arabistan'da Al-Nassr'ın sezonu üçüncü tamamlayarak Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetmesinin ardından Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

40 yaşındaki Portekizli yıldız, "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Al-Nassr'da 200 milyon euro maaşı olan ve kontratı sona eren Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibine bu paylaşıma veda ettiği gündeme düştü.

İKİNCİ KEZ GOL KRALI

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da üst üste ikinci kez gol kralı oldu.

Ligde bu sezon 30 maçta 25 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Cristiano Ronaldo, bu sezon genelinde 41 resmi maça çıktı, 35 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

KUPASIZ TAMAMLADI

Oynadığı her kulüpte kupa kazanan Portekizli futbolcu ilk kez bir kulüpte kupa kazanamadı.

Al Nassr'da 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol atarken, 19 asist yaptı.