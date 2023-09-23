Cristiano Ronaldo'dan iddialı sözler: Benim işim bitmedi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, "Benim işimin bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Oynamaya devam edeceğim" diye konuştu.

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Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, önemli açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, "Ronaldo'nun bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil henüz yaşlanmadım. Bacaklarım "benim işim bitti" diyene kadar oynamaya devam edeceğim. diye konuştu.

"Gol atmayı hâlâ seviyorum"

Hala çok şeyim var. Futbolu, gol atmayı, kazanmayı hâlâ seviyorum. İşimin bittiğini söylüyorlar ama ben bunun doğru olmadığını kanıtlamaya devam ediyorum.

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8 maçta 9 gol 5 asist

Al Nassr forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Ronaldo, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.