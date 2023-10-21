Cristiano Ronaldo'dan jeneriklik frikik golü Al Nassr-Damak karşılaşmasında Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, harika bir frikik golüne imza attı.

ensonhaber.com

Suudi Arabistan Pro Lig'in 10. haftasında Al Nassr, sahasında Damak'ı ağırladı.

Karşılaşma 1-1 devam ederken, 56. dakikada sahneye çıkan Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, seyirlik bir frikik golü kaydederek takımı Al Nassr'ı öne geçirdi.

38 yaşında performansıyla göz dolduruyor

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. 38 yaşındaki Ronaldo performansıyla göz doldurdu.

38 yaşındaki Cristiano Ronaldo bu sezon oynadığı 8 resmi maçta 10 gol 5 asist ile oynadı. Takımının attığı 15 gole etki eden Ronaldo yeni sezona damga vuruyor.

Sosyal medya Cristiano Ronaldo'nun bu performansını şaşkınlıkla izlerken yıldız futbolcunun bu sezon kaç gol atacağı merak uyandırıyor.

Cristiano Ronaldo geçen sezon Al Nassr formasıyla 19 gol 2 asist ile oynamıştı.

Suudi Arabistan Ligi, yıldızlar geçidine döndü

Dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcunun transfer olduğu Suudi Arabistan Pro Lig'i son dönemde futbolseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

Cristiano Ronaldo'nun yanısıra Anderson Talisca, Sadio Mane, Marcelo Brozovic ve Alex Telles gibi isimlerin bulunduğu Al-Nassr bu sezon oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 mağlubiyet aldı.

(Fotoğraflar Smart Sport'tan alınmıştır)

