Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye bir övgü bir gönderme

Gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajla olay olan Cristiano Ronaldo, rakibi Lionel Messi'ye hem gönderme yaptı hem de övgüde bulundu.

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası hazırlıklarına devam eden Cristiano Ronaldo'nun, Piers Morgan'a verdiği yaklaşık 90 dakikalık röportajın yankıları devam ediyor.

Pazartesi gününden bu yana kısa kesitler halinde yayınlanan görüntülü röportajın yeni bölümü de okuyucuyla buluştu.

Manchester United'a transfer olma süreci, Erik ten Hag ile yaşadığı kriz, Ralf Rangnick dönemi ve çok daha fazlası hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Ronaldo, son bölümde ise gelecek planlarını anlatıp Messi'den övgüyle bahsetti.

"Ben rekorları takip etmem, onlar beni eder"

Messi'nin forma satış reklamını geçtiği hatırlatılan Portekizli, "Ben rekorları takip etmiyorum, onlar beni takip ediyorlar demiştim. Bir rekora daha sahip olmam güzel. Beni seven insanları umursuyorum. Geri kalanıyla zamanımı çöpe atmıyorum. Karizmatik biriyim. İyi görünmek de yardımcı oluyor. Ancak neden Instagram'da en çok takip edilen kişi olduğumu bilmiyorum. Sosyal medyada en çok takip edilen insan olmak benim için gurur verici. Bu, insanların beni beğendiği anlamna geliyor. Neden bir numarayım? Neden ben? Bazen bunu soruyorum." şeklinde konuştu.

"Ten Hag anlamsız..."

Ten Hag'ın iki yüzlü olduğunu söyleyen Ronaldo, "Kariyerime saygı duyduğun için Manchester City karşısında beni oyuna almıyorsun ama Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Ne anlamsız. Bana ek olarak 8 oyuncu daha Rayo Vallecano maçı bitmeden stadyumdan ayrılmıştı. Sadece benim adım anıldı. Geçen yıl birçok oyuncu aynı şeyi yaptı ama yüz karası olarak sadece benim adım anılıyor." ifadelerini kullandı.

"Messi inanılmaz bir oyuncu"

Lionel Messi'den övgüyle bahseden Portekizli yıldız, "Messi, inanılmaz bir oyuncu. İzlediğim en iyi futbolcu diyebilirim. Onunla 16 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştık. 16 yıl. Onunla harika bir ilişkimiz var. Arkadaş gibi olmasa da daha çok takım arkadaşı gibi." dedi.

"Böyle bir şey olursa futbolu bırakırım"

Piers Morgan'ın, "Dünya Kupası finalini Arjantin'le oynuyorsunuz. Sen ve Messi 2'şer gol atmışsınız, 90+4'te sen hat-trick yapıyorsun ve Dünya Kupası sizin oluyor. Ne dersin?" sorusuna ise Ronaldo "Böyle bir şey olursa o gece futbolu bırakırım." şeklinde yanıt verdi.

"40 ideal yaş"

Emekli olmak için henüz erken olduğunu düşünen Ronaldo, "2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmayı istiyorum. 40 bence bunun için ideal yaş." cevabını verdi.

"ManU olamazsa Arsenal olsun"

Premier Lig şampiyonluğu için de konuşan yıldız isim, "Manchester United şampiyon olamazsa Premier Lig'i Arsenal'in kazanmasını isterim. Dünya Kupası'nın favorileri Portekiz, Fransa, İspanya, Arjantin, Almanya, Brezilya ve İngiltere." diyerek sözlerini noktaladı.