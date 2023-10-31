Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye olay yorum! Dalga geçti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 8. kez Ballon d'Or ödülünü kazanan rakibi Lionel Messi hakkında eleştiri dolu bir paylaşıma yorum yaptı.

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Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or dün gece sahibini buldu.

Kariyerine Inter Miami’de devam eden Lionel Messi, rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu.

Arjantinli futbolcu, daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında da bu ödülü kazanmayı başarmıştı.

Geçen sezon birçok başarı yakaladı

2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain ile Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Messi, sezonu 16 gol, 16 asistle tamamlamıştı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesinin şampiyonluğunda önemli rol oynayan Messi, turnuvayı da 7 golle tamamladı.

Gecede Ballon d’Or ödülünü, Inter Miami kulübü sahibi eski İngiliz futbolcu David Beckham takdim etti.

Ronaldo'dan olay yorum ve beğeni

Messi'nin ödülü kazanmasının ardından uzun yıllar rekabet ettiği bir diğer dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Instagram üzerinden Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülünü almasını eleştiren bir paylaşıma Cristiano Ronaldo'nun beğeni ve yorum göndermesi gündem oldu.

Yapılan paylaşımda Messi için şu ifadeler kullanıldı:

Tahmin edildiği gibi Ballon d'Or'u Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibi görünüyordu. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti.



Dünya Kupası'nı kazandı doğru ama 6 penaltı atarak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi.



Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa alan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler

Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve 4 adet "gülücük emojisi" kullanarak yorum yaptı.