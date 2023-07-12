Cristiano Ronaldo'dan mesaj: Selamun aleyküm Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında devam eden Portekizli yıldız, kamera karşısında 'Selamun aleyküm' dedi. Bu görüntü sosyal medyada beğeni topladı.

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Geçtiğimiz sezonun ortasında kariyerinde büyük bir değişiklik yaparak Manchester United'dan Suudi Arabistan'ın yolunu tutan ve 2.5 sezon için 500 milyon euro karşılığında Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo gündem olmaya devam ediyor.

Takımıyla birlikte Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ittihad'ın ardından ikincilik elde eden Ronaldo, yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ediyor.

Paylaşım beğeni topladı

Al Nassr ile birlikte kampta olan yıldız isim kameralar karşısında 'Selamun aleyküm' dedi. Arabistan ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan bu videoya çok sayıda beğeni aldı.

Secde etmişti

38 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz aylarda takımının Al Shabab'ı 3-2 mağlup ettiği mücadelede attığı gol sonrasında secdeye gitmişti. Yaşanan bu anlar izleyenler tarafından büyük beğeni almıştı.