Cristiano Ronaldo'dan olay sözler: Ballon d'OR güvenilir değil Kariyerinde 5 kez Ballon d'OR ödülü alan Cristiano Ronaldo, son yıllarda verilen ödüllerin güvenilir olmadığını söyleyerek yeni bir tartışma konusu başlattı.

ensonhaber.com

Arjantinli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, ekim ayında düzenlenen törende kariyerinin 8. Ballon d'Or'unu kazanarak kendisine ait rekoru geliştirmişti.

Bununla da yetinmeyen Messi, geçtiğimiz günlerde 2024'ün en iyi futbolcusu ödülünü de almıştı.

Ancak Messi'nin 2024'te hem Ballon d'OR hem de en iyi futbolcu ödülünü alması Cristiano Ronaldo'yu kızdırdı.

Suudi Arabistan'a transfer olduktan sonra gollerine ara vermeyen başarılı yıldız, bu sezon 25 maçta 24 gol 11 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

"Güvenilirliğini kaybediyor"

Bir röportaj veren Portekizli futbolcu şunları söyledi:

Ballon d'Or ve The Best Ödülleri, güvenilirliğini kaybediyor. Tüm sezonu değerlendirmemiz gerekiyor. Messi, Haaland ya da Mbappe'nin hak etmediğini söylemiyorum. Sadece artık bu ödüllere inanmıyorum.

Cristiano Ronaldo'nun bu sözleri hayranlarından büyük destek alırken, Messi fanlarını ise kızdırdı.