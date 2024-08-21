Cristiano Ronaldo'dan sürpriz hamle: Kendi kanalını açtı Cristiano Ronaldo, YouTube kanalı açtığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Haber Merkezi

Son oynanan Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Nassr ve Al Hilal, Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Jorge Jesus’un yönetimindeki Al Hilal, Luis Castro’nun ekibi Al Nassr’ı 4-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Al Nassr’ın tek golünü, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kaydetti.

KENDİ KANALINI AÇTI

Öte yandan, Ronaldo’dan sürpriz bir hamle geldi. Deneyimli oyuncu, YouTube kanalı açtığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

MESAJ YAYINLADI

“Bekleyiş sona erdi! Benim YouTube kanalım sonunda burada! Abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın.” mesajını paylaşan Ronaldo, gönderisinin altına YouTube hesabının linkini bıraktı.

Kısa sürede 352 bin aboneye ulaşan Ronaldo’nun YouTube kanalında şu anda 11 video bulunuyor.