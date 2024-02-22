Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafında oje detayı

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Futbol yaşamına Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, ilerlemiş yaşına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Suudi Arabistan'da örnek futbol yaşantısıyla diğer futbolculara da ilham kaynağı olan Portekizli futbolcu oğluyla birlikte spordan sonra çektirdiği fotoğrafla hayranlarına resital sundu.
Düzgün fiziğiyle takdir toplayan Ronaldo, ayak parmağındaki ojeyle de merak konusu oldu.
Daha önce de ojeleriyle haber olan Portekizli futbolcunun topa vururken tırnağı kırılmaması için oje sürdüğü biliniyor.
İşte o fotoğraf...
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