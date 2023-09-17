Cristiano Ronaldo'nun frikiği kameramana isabet etti Al Raed - Al Nassr maçında yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kullandığı frikik, kameramanın yüzüne geldi. Neye uğradığını şaşıran kameramanın o anları sosyal medyada gündem yarattı.

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ensonhaber.com

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 6. haftasında Al Raed deplasmanına çıktı. Al Nassr, King Abdullah Stadı'nda oynanan maçı yıldızlarının attığı gollerle 3-1 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 45+1'de Sadio Mane, 49'da Anderson Talisca ve 78'de Cristiano Ronaldo kaydetti. Al Raed'in tek golü ise 89'da Fouzair'in ayağından penaltıyla geldi.

Bu galibiyetin ardından Al Nassr 6. maçta 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye çıkardı. Al Raed ise 4. yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.

Al Nassr ligde gelecek hafta sahasında Al Ahli'yi konuk edecek.

Kameraman sarsıntı geçirdi

Bu maçın ikinci yarısında ise ilginç bir an ortaya çıktı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kullandığı frikik, kameramana isabet etti.

38 yaşındaki yıldızın yaptığı bu vuruş sosyal medyada gündem olurken, vuruş sonrası kısa süreli baygınlık geçiren kameramana ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı.

Ufak bir beyin sarsıntısı geçiren kameraman, yapılan müdahalelerin ardından görevine devam etti.