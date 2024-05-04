Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al Nassr farklı kazandı

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Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr, Al Wehda'yı ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 6-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 5, 12 ve 52. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 18. dakikada Otavio, 45. dakikada Sadio Mane ile 88. dakikada Al Fatil kaydetti.
Gol sayısını 890'a yükseltti
Ronaldo, bu sezonki 32. golünü kaydederek Al Nassr'daki 60. golüne ulaştı.
39 yaşındaki Portekizli yıldız, 66. kez hat-trick yaptığı kariyerindeki gol sayısını ise 890'a çıkardı.
Bu sonuçla puanını 74 yapan Al Nassr, ligin bir sonraki haftasında Al Akhdoud ile oynayacak.
32 puanda kalan Al Wehda ise Al Khaleej deplasmanına gidecek.
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