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Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al Nassr farklı kazandı

Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al Nassr farklı kazandı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında konuk ettiği Al Wehda'yı 6-0 mağlup etti. 66. kez hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 890. gole ulaştı.