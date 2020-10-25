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    Cristiano Ronaldo'nun korona testi yine pozitif

    Cristiano Ronaldo'nun korona testi yine pozitif

    Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan 3. testin sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 18:32
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    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda koronaya yakalandığının anlaşılması üzerine ev karantinasına devam ediliyor.

    Tuttosport, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo'ya yapılan yeni testin bir kez daha pozitif çıktığını açıkladı.

    Cristiano Ronaldo nun korona testi yine pozitif #1

    3. KEZ POZİTİF ÇIKTI

    UEFA Uluslar Ligi için Portekiz Takımı ile yaptığı kamp sırasında koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ronaldo'ya 3 gün önce yapılan test de pozitif sonuçlanmıştı.

    35 yaşındaki süperstar, Juventus'un 28 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

    Cristiano Ronaldo nun korona testi yine pozitif #2

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