Petrol
92.24
-0.67%
Euro
19.357
0.12%
Dolar
18.6167
0.15%
Altın
1.057
-0.27%
Borsa
4669
0.00%
Bitcoin
316.350
-1.33%
BTXN Coin
6.61
-6.50%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    Cristiano Ronaldo'nun posteri, Manchester United stadından kaldırıldı

    Cristiano Ronaldo'nun posteri, Manchester United stadından kaldırıldı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulübü kendisine ihanet etmekle suçlayan Cristiano Ronaldo'nun stat dışındaki posterini kaldırdı.
    • 17.11.2022 - 07:55
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun,  katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun posterini sökerek yanıt verdi.

    Kulübü eleştiren Ronaldo'nun posteri, stattan kaldırıldı

    'Bir formadan fazlası' kampanyasının parçası olarak kulübün tarihindeki 'ikonik' 7 numaralarla birlikte stadın dışına yerleştirilen Ronaldo posteri, Portekizli futbolcunun eleştirilerinden birkaç gün sonra kulüp tarafından kaldırıldı.

    Cristiano Ronaldo nun posteri, Manchester United stadından kaldırıldı #1

    "Kendimi ihanete uğramış hissettim" demişti

    Ronaldo, Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." yanıtını vermişti.

    Cristiano Ronaldo nun posteri, Manchester United stadından kaldırıldı #2

    "Erik ten Hag'a saygım yok, çünkü bana saygı göstermedi"

    AA'nın haberine göre; oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." demişti.

    Cristiano Ronaldo nun posteri, Manchester United stadından kaldırıldı #3


    'Erdoğan, barış görüşmelerinde etkin rol oynuyor'
    Dünya

    'Erdoğan, barış görüşmelerinde etkin rol oynuyor'

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Kocaeli’de, üvey kızına cinsel istismar davasında sanığa 26 yıl 3 ay hapis
    3. Sayfa

    Kocaeli’de, üvey kızına cinsel istismar davasında sanığa 26 yıl 3 ay hapis

    Görüş Bildir