Cristiano Ronaldo'nun siyah ojelerinin sırrı ortaya çıktı

Instagram'da 594 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde paylaştığı gönderisiyle gündem oldu.
Sezonun tamamlanmasıyla tatilde olan Ronaldo'nun paylaştığı fotoğrafta ayak tırnaklarına siyah oje sürdüğü görülürken, bunu yapmasının nedeni de ortaya çıktı.
Men's Health'e göre bu boya aslında MMA dövüşçüleri tarafından kullanılıyor. Ve dövüş sporcularının müsabaka sırasında tırnaklarının kırılmasını, çatlamasını, yıpranmasını önlüyor.
Mantar ve bakterilerden koruyor iddiası
Alman Bild gazetesinin haberine göre ise sporcular, tırnaklarını mantar ve bakterilerden korumak için de koruyucu bir tabaka ile kaplıyor.
Bild'e göre sporcular, saatlerce terli ayakkabılar içinde kaldıklarında tırnaklarını mantar ve bakterilerden korumak için bu yöntemi tercih ediyor.