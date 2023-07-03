Cristiano Ronaldo'nun siyah ojelerinin sırrı ortaya çıktı Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, ayak tırnaklarına sürdüğü siyah ojeyle dikkat çekiyor. Portekizli futbolcunun bunu ayak tırnaklarını korumak için sürdüğü iddia edildi.

Instagram'da 594 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde paylaştığı gönderisiyle gündem oldu.

Sezonun tamamlanmasıyla tatilde olan Ronaldo'nun paylaştığı fotoğrafta ayak tırnaklarına siyah oje sürdüğü görülürken, bunu yapmasının nedeni de ortaya çıktı.

Men's Health'e göre bu boya aslında MMA dövüşçüleri tarafından kullanılıyor. Ve dövüş sporcularının müsabaka sırasında tırnaklarının kırılmasını, çatlamasını, yıpranmasını önlüyor.

Mantar ve bakterilerden koruyor iddiası

Alman Bild gazetesinin haberine göre ise sporcular, tırnaklarını mantar ve bakterilerden korumak için de koruyucu bir tabaka ile kaplıyor.

Bild'e göre sporcular, saatlerce terli ayakkabılar içinde kaldıklarında tırnaklarını mantar ve bakterilerden korumak için bu yöntemi tercih ediyor.